Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Политика
Венгрия предложила РФ бороться против дискриминации на Украине
Парламент Венгрии предложил Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Происшествия
Гражданин Испании признался в убийстве россиянки
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Испании в связи с убийством россиянки.
Космос
Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС
Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Киренский район с населением 18 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области.
Игры
По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени
Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
Происшествия
В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок
ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США
"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Политика
В России могут отменить важную экологическую экспертизу
«Поручение Путина в разработанном документе „фактически не реализуется“, так как в нем ничего не говорится об инвестиционных проектах и государственной экологической экспертизе материалов обоснования деятельности», — объяснили решение в Администрации президента.
Политика
В Республике Алтай завершили формирование правительства
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.