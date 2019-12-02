с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Политика США вновь отказали в выдаче виз российской делегации Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.

Происшествия В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Общество Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Общество Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.

Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Космос Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.

Происшествия В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.

Политика В России могут отменить важную экологическую экспертизу «Поручение Путина в разработанном документе „фактически не реализуется“, так как в нем ничего не говорится об инвестиционных проектах и государственной экологической экспертизе материалов обоснования деятельности», — объяснили решение в Администрации президента.

Политика В Республике Алтай завершили формирование правительства Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти.