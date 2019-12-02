Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Читать в источнике
Комментировать360
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

Подробнее о событии

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:41, Ашберн

Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZ14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru 23:32
Армия и оружие

ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»

ТК Звезда 18:39
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
REGNUM 19:05
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости вчера в 04:17
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК 17:04
Политика

Венгрия предложила РФ бороться против дискриминации на Украине

Парламент Венгрии предложил Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.
Рамблер 06:26
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
Политика

Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Эхо Москвы 17:05
Происшествия

Гражданин Испании признался в убийстве россиянки

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Испании в связи с убийством россиянки.
Политическая Экспертиза 02:50
Космос

Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС

Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.
Общественное телевидение России вчера в 17:31
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия 07:18
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 03:30
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Киренский район с населением 18 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области.
ТАСС 21:21
Игры

По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени

Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
Ридус вчера в 17:11
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят.
КП - Благовещенск 23:06
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 09:29
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК 15:31
Политика

Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

"США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания", - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
Российская газета 20:42
Политика

В России могут отменить важную экологическую экспертизу

«Поручение Путина в разработанном документе „фактически не реализуется“, так как в нем ничего не говорится об инвестиционных проектах и государственной экологической экспертизе материалов обоснования деятельности», — объяснили решение в Администрации президента.
URA.Ru 20:53
Политика

В Республике Алтай завершили формирование правительства

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указы о кадровых назначениях в правительстве региона, тем самым завершив формирование исполнительного органа власти.
ТАСС 09:45
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service 05:37
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное