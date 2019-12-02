Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.
Вести.Ru вчера в 23:09
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Здоровье

Случай свиного гриппа выявили в Челябинской области

«При проведении лабораторных исследований на 48 неделе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Первый областной вчера в 22:41
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru вчера в 09:15
Гаджеты

Motorola запатентовала модульный складной смартфон

Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
UfaTime.ru 03 декабря в 14:21
Общество

Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
РИА Новости вчера в 14:15
Энергетика

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
REGNUM вчера в 22:12
Происшествия

Количество ДТП с автобусами увеличилось на 12%

В 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12% по сравнению с прошлогодними показателями.
РЕН ТВ вчера в 16:48
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика

Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Известия вчера в 17:54
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 03 декабря в 17:09
Здоровье

Владимир Васильев провел прием граждан

Сегодня Глава республики Владимир Васильев провел прием граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
РГВК Дагестан вчера в 12:57
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы

Благодаря новому проекту биологов в России появится фарш из искусственной рыбы — по задумке ученых, мясо, выведенное из клеток осетрины, будет производиться в инкубаторах.
Известия вчера в 15:00
Гаджеты

SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
iXBT.com вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело вчера в 07:50
Экономика

«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики

Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 20:13
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
РИА Новости вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Общество

Министр экономического развития Алтайского края подал в отставку

Причину решения Дитятева в правительстве пока не комментируют.
Интерфакс - Россия вчера в 22:48
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику

Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ.
РБК вчера в 22:12
Наука

Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов

Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком человеческого гепатита А, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Microbiology Open.
Ugpressa.ru вчера в 14:06
Транспорт

В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»

Государственной компанией «Автодор» разработана концепция строительства сети скоростных автомобильных дорог к 2035 году.
Экономика сегодня 03 декабря в 11:32
Общество

СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
РБК 00:37
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