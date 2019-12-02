с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Здоровье Случай свиного гриппа выявили в Челябинской области «При проведении лабораторных исследований на 48 неделе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общество Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.

Энергетика Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.

Общество В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Здоровье Владимир Васильев провел прием граждан Сегодня Глава республики Владимир Васильев провел прием граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Общество В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы Благодаря новому проекту биологов в России появится фарш из искусственной рыбы — по задумке ученых, мясо, выведенное из клеток осетрины, будет производиться в инкубаторах.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева тайно вышла замуж Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.