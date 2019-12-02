Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
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Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Здоровье
Случай свиного гриппа выявили в Челябинской области
«При проведении лабораторных исследований на 48 неделе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Общество
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Общество
В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
Происшествия
Количество ДТП с автобусами увеличилось на 12%
В 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12% по сравнению с прошлогодними показателями.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути
Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Здоровье
Владимир Васильев провел прием граждан
Сегодня Глава республики Владимир Васильев провел прием граждан в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы
Благодаря новому проекту биологов в России появится фарш из искусственной рыбы — по задумке ученых, мясо, выведенное из клеток осетрины, будет производиться в инкубаторах.
Гаджеты
SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте
Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Политика
В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
Министр экономического развития Алтайского края подал в отставку
Причину решения Дитятева в правительстве пока не комментируют.
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику
Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ.
Наука
Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов
Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком человеческого гепатита А, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Microbiology Open.
Транспорт
В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»
Государственной компанией «Автодор» разработана концепция строительства сети скоростных автомобильных дорог к 2035 году.
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.