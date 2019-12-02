с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Общество Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии 21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Происшествия Во ФСИН опровергли слухи о «плохом состоянии» Шестуна В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о плохом состоянии здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает РИА Новости.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Единоборства Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.

Политика Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.

Политика Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

Политика СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.

Экономика Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.

Игры CD Projekt RED скоро прекратит поддержку «Гвинта» на консолях CD Projekt RED объявила о скором прекращении поддержки «Гвинта» на консолях из-за нехватки ресурсов для развития всех версий проекта, а поскольку самые популярные РС и iOS, было решено сосредоточиться на них.