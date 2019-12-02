Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

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Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

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Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ruвчера в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъвчера в 03:00
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Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
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Телескоп TESS заснял взрыв на комете

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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
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Во ФСИН опровергли слухи о «плохом состоянии» Шестуна

В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о плохом состоянии здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает РИА Новости.
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Политика

Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
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Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
РИА Новости 12:59
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО

Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Новые Известия 14:01
Армия и оружие

В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
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Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам

Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.
Российская газета 02 декабря в 20:00
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

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Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
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Телеведущий Пельш оказался в больнице

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СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

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УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны.
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«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов

Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 08:28
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
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CD Projekt RED скоро прекратит поддержку «Гвинта» на консолях

CD Projekt RED объявила о скором прекращении поддержки «Гвинта» на консолях из-за нехватки ресурсов для развития всех версий проекта, а поскольку самые популярные РС и iOS, было решено сосредоточиться на них.
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РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии

Русская православная церковь выступила против законопроекта о домашнем насилии.
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Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации

Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
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Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
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Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей

Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ

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Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:45
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