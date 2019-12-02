Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъвчера в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русскомвчера в 04:15
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Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Космос
Телескоп TESS заснял взрыв на комете
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
Во ФСИН опровергли слухи о «плохом состоянии» Шестуна
В столичном управлении ФСИН опровергли информацию о плохом состоянии здоровья бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает РИА Новости.
Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Единоборства
Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО
Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.
Армия и оружие
В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
Здоровье
Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам
Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Общество
Телеведущий Пельш оказался в больнице
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022
УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Экономика
Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов
Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Игры
CD Projekt RED скоро прекратит поддержку «Гвинта» на консолях
CD Projekt RED объявила о скором прекращении поддержки «Гвинта» на консолях из-за нехватки ресурсов для развития всех версий проекта, а поскольку самые популярные РС и iOS, было решено сосредоточиться на них.
Общество
РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии
Русская православная церковь выступила против законопроекта о домашнем насилии.
Общество
Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации
Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей
Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".