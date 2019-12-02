с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Порошенко предложил построить стену на границе с Россией Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.

Политика Зеленский намерен лично встретиться с Путиным в Париже Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в "нормандском формате" состоится в Париже 9 декабря.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Музыка Максим Фадеев презентовал своих новых артистов Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

Общество В России закроют часть магазинов SPAR Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.

Здоровье Американские регуляторы проверят метформин на канцерогены Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) инициировала исследование, целью которого является определение возможности содержания в метформине опасных концентраций канцерогена N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Общество Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Футбол Шнуров поддержал акцию протестов российских фанатов Лидер группы "Ленинград" и болельщик петербургского "Зенита" Сергей Шнуров поддержал акцию фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Технологии Ancestors: The Humankind Odyssey вышла на консолях Private Division и Panache Digital Games объявили о релизе симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey на Xbox One и PS4.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Финансы Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.