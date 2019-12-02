Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
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