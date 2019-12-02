Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
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Важность санкций в качестве дестабилизирующего фактора работы в России для бизнеса снизилась, следует из опроса.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
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Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
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Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году
В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Юбилейный саммит НАТО открывается в Лондоне
Сегодня, 3 декабря в Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО.
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Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
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«Зенит» останется первым не только до марта, но и до апреля
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
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Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Политика
Рада разрешила перевод в ГБР прокуроров ГПУ по делам майдана
Верховная рада Украины поддержала создание управления по расследованию дел майдана в структуре Государственного бюро расследований (ГБР), а также разрешила переводить в него без конкурса представителей Генпрокуратуры, которые занимались таким расследованием.
Политика
Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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Модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в 2018 году была послом чемпионата мира по футболу в России, рассказала, что готовится выйти замуж.
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Авто
Ателье Lingenfelter собирается «прокочать» кроссовер Chevy Blazer
Как говорят сами представители этой тюнинг-компании, они решили модернизировать кроссовер Blazer и представить более мощную его версию после того, как обнаружили неожиданно большой спрос у клиентов Chevy на такую версию машины.
Музыка
Apple основала собственную музыкальную премию
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Между прочим, о намерении стать многодетной матерью Светлана высказывалась буквально пару месяцев спустя после рождения Тильды.