Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

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Шоу-бизнес Лопырева выходит замуж и выбирает свадебное платье Модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая в 2018 году была послом чемпионата мира по футболу в России, рассказала, что готовится выйти замуж.

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