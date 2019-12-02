Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Читать в источнике
Комментировать358
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

Подробнее о событии

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:38, Ашберн

Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZ14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Общество

Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе

Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Известия 17:47
Происшествия

Кот в Новом Уренгое выбросил ребёнка из окна девятого этажа

Говорит Москва 08:56
Политика

США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии не получили визы.
Коммерсантъ 20:46
Транспорт

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

28 ноября на Украине начали действовать новые правила пересечения линии соприкосновения с Донбассом, которые упрощают въезд для несовершеннолетних лиц.
RuNews24.ru 01 декабря в 06:55
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 декабря

ИА REX 04:15
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия 07:18
Политика

США признали неэффективность антироссийских санкций

О неэффективности антироссийских санкций ранее говорили и в других странах.
Взгляд.ру 11:37
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 16:17
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова

В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.
Известия вчера в 06:48
Армия и оружие

На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
РИА Новости 21:10
Политика

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском 15:02
Происшествия

Обездвиженных алкоголем жителей Бурятии сняли с рейса в Хабаровске

Транспортные полицейские сняли с рейса семерых жителей Бурятии от 35 до 63 лет, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.
Российская газета 20:53
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Белгородской области дома погиб человек

Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где 3 декабря взорвался бытовой газ.
Lenta.ru 16:22
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия 21:00
Здоровье

В Красноярске открылся новый хирургический корпус краевой больницы

В Красноярске начал работу новый хирургический корпус краевой клинической больницы.
РБК Красноярск вчера в 03:15
Футбол

Егоров опроверг сообщения о скандале Тедеско в судейской комнате

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров опроверг появившиеся сообщения о том, что тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча против "Зенита" ворвался в судейскую комнату и был выведен оттуда охраной.
Московский Комсомолец 07:01
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары на сумму $2,4 млрд

Объём импорта из Франции оценили в $2,4 млрд. Ранее о введение ответных мер на цифровой налог заявлял президент США Дональд Трамп.
Мой Брянск 00:53
Футбол

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

РИА Новости 13:58
Футбол

Киевское «Динамо» подписало игрока юношеской сборной Бельгии

19-летний нападающий сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского «Динамо».
Sport24.ru 10:17
Технологии

Режим полёта в Android 11 может перестать блокировать Bluetooth

Предполагается, что следующая версия программной платформы Android будет достаточно умна, чтобы понимать, когда не следует отключать Bluetooth при активации «Режима полёта», блокируя при этом сотовую связь и Wi-Fi.
3DNews 01:49
Шоу-бизнес

Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

РБК 21:30
Космос

Орбитальный отель Aurora откроется в 2024

Orion Span обещает открыть отель на орбите в 2024 году.
Хайтек+ 10:15
Космос

В Airbus рассказали, что могут построить самолет без вредных выбросов к 2030 году

Что еще известно: Airbus, Boeing и другие крупные производители самолетов пообещали сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году.
Snob.ru 29 ноября в 19:01
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

Следственный комитет организовал проверку в связи с сообщениями СМИ о нападении стаи бродячих собак на школьницу в городе Вилючинске Камчатского края.
RT на русском 20:34
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное