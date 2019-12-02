Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
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Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
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Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
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Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Футбол
Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании
В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.
Политика
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Здоровье
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра
В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
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В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Шоу-бизнес
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Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Музыка
Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году
Шоу-бизнес
Певице МакSим сделали предложение
Поклонники с восторгом приняли новость о скором замужестве девушки. Певицу осыпали пожеланиями счастливой семейной жизни.
Футбол
«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру
По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.
Здоровье
Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете
Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
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Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
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Игры
Sony покажет последний в году выпуск State of Play 10 декабря
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что 10 декабря выйдет четвёртый выпуск State of Play.