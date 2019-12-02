Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Происшествия

В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.
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Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
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Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
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Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Регион online вчера в 20:44
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
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Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 0:0 (Перерыв)

Фанаты тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" покинули трибуны на 30-й минуте во время матча 19-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:15
Футбол

Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.
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Политика

Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Lenta.ru 11:30
Здоровье

В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра

В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
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Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru 07:12
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

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Шоу-бизнес

Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома

Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Вечерняя Москва вчера в 14:53
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
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Певице МакSим сделали предложение

Поклонники с восторгом приняли новость о скором замужестве девушки. Певицу осыпали пожеланиями счастливой семейной жизни.
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«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.
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Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете

Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.
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Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Общество

Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
ИА Новороссия 10:21
Игры

Sony покажет последний в году выпуск State of Play 10 декабря

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что 10 декабря выйдет четвёртый выпуск State of Play.
3DNews 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
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