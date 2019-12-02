с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Происшествия В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.

Космос Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.

Общество Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Шоу-бизнес Певице МакSим сделали предложение Поклонники с восторгом приняли новость о скором замужестве девушки. Певицу осыпали пожеланиями счастливой семейной жизни.

Футбол «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.

Здоровье Сотрудники ОДКБ, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, обвинили коллег в клевете Группа сотрудников Областной детской клинической больницы из 113 человек, которая ранее публично пожаловалась губернатору на низкие зарплаты, написала новое письмо, которое распространяет среди коллектива в рабочих чатах.