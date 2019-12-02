Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Читать в источнике
Комментировать357
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03:00

Подробнее о событии

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:06, Ашберн

Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZ14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Кино

Marvel выпустила первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

Gmbox.ru 03:41
Общество

Останки советского солдата нашли на вилле немецкого телеведущего

Известия 19:03
Общество

Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.
REGNUM 01 декабря в 13:13
Футбол

Курский «Авангард» ввел потолок зарплат

"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Soccer.ru вчера в 10:19
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Происшествия

На Камчатке стая бродячих собак напала на ребёнка

REGNUM 19:20
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних плаваниях

News.ru 17:45
Технологии

Режим полёта в Android 11 может перестать блокировать Bluetooth

Предполагается, что следующая версия программной платформы Android будет достаточно умна, чтобы понимать, когда не следует отключать Bluetooth при активации «Режима полёта», блокируя при этом сотовую связь и Wi-Fi.
3DNews 01:49
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".
РИА Новости 19:51
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews вчера в 13:15
Единоборства

Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Чеченская Республика Сегодня 01 декабря в 05:29
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Музыка

Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

Собака.ru 03:23
Здоровье

Врачи назвали необычный симптом диабета на коже

По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Суть событий 05:59
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Российская газета 16:41
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Политика

Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.
RT на русском 18:33
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
StarHit.ru 17:00
Хоккей

Челябинский «Трактор» на выезде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву»

Как сообщала «Губерния», прошлая игра команд состоялась в Челябинске в ледовой арене «Трактор» 29 ноября.
Губерния (г. Челябинск) 13:21
Армия и оружие

США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
ФАН 19:41
Политика

Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Piter.tv 07:43
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Армия и оружие

В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ru 14:23
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Политика

В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.
Известия 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное