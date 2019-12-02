с чего всё началось

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Общество В России легализовали онлайн-продажу ювелирных украшений «На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», - говорится в документе.

Наука Для кислородной катастрофы на Земле предложили новое объяснение Исследование ученых из Университета Райса предлагает новую теорию, которая поможет объяснить кислородную катастрофу — появление значительных концентраций кислорода в атмосфере Земли около 2,45 миллиарда лет назад, приведшее к радикальному изменению атмосферы и биосферы нашей планеты.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Политика В МИД опровергли дискуссии о расширении нормандского формата Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время идут дискуссии о расширении "нормандского формата".

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Футбол Мультимиллиардер интересуется покупкой «Милана» Французский долларовый миллиардер Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», об этом сообщает La Repubblica.