Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Общество
В России легализовали онлайн-продажу ювелирных украшений
«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», - говорится в документе.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Наука
Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Гаджеты
Представлена открытая экосистема высокопроизводительных мини-ПК на процессорах AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Наука
Для кислородной катастрофы на Земле предложили новое объяснение
Исследование ученых из Университета Райса предлагает новую теорию, которая поможет объяснить кислородную катастрофу — появление значительных концентраций кислорода в атмосфере Земли около 2,45 миллиарда лет назад, приведшее к радикальному изменению атмосферы и биосферы нашей планеты.
Здоровье
В США у девушки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Футбол
Дрогба сделал селфи с Мбаппе спустя 10 лет после обещания
Мбаппе занял 6-е место в голосовании «Золотого мяча», но вышел на сцену, чтобы объявить лучшего молодого игрока (которым стал Матейс де Лигт), а экс-форвард «Челси» предложил сделать селфи.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
Футбол
Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Шоу-бизнес
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами".
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Политика
В МИД опровергли дискуссии о расширении нормандского формата
Ранее сегодня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время идут дискуссии о расширении "нормандского формата".
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала слухи об изменах Тимати
В 2015-м стало известно о романе Тимати с другой моделью — Анастасией Решетовой.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 3 декабря до 64,41 рубля
Банк России установил на 3 декабря официальный курс доллара на уровне 64,4097 рубля, что на 32,8 копейки выше предыдущего показателя.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Футбол
Мультимиллиардер интересуется покупкой «Милана»
Французский долларовый миллиардер Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», об этом сообщает La Repubblica.
Хоккей
Бэкстрем рассказал, что Овечкин в шутку предлагал стать его агентом
Нападающий «Вашингтона» Ларс Никлас Бэкстрем рассказал, что российский хоккеист Александр Овечкин в шутку предлагал стать его агентом.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации
Гаджеты
В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme
Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Космос
Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.