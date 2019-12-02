Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъвчера в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ruвчера в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новостивчера в 04:06

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 04:15

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАССвчера в 03:41

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБКвчера в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ruвчера в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъвчера в 03:00
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Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 02 декабря в 11:10
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Красная весна 15:33
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 06:35
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Общество

Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне

Дни.ру 10:51
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 03:24
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Кино

Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Gazeta.SPb 13:54
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Наука

Редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям

Ученые утверждают, что редактирование генов, направленное на выработку у детей способности противостоять ВИЧ, не привело к этой цели и вызвало непреднамеренные мутации.
Pravda.Ru 10:31
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Число пострадавших при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек.
Газета.Ru 12:08
Политика

Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
News.ru 09:07
Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Здоровье

Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам

Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.
Российская газета 02 декабря в 20:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции

Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Вечерний курьер 10:54
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Гаджеты

В России появился новый бренд бюджетных телефонов

Компанией «Новая линия» анонсирован выпуск на отечественный рынок телефонов, которые внешне похожи на самые первые сотовые телефоны, часто встречающиеся у «новых русских».
Planet Today вчера в 12:52
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM 13:58
Единоборства

Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Lenta.ru 02 декабря в 04:09
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Футбол

«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
RT на русском 14:53
Общество

Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте

Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
Чистовик 12:07
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