Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Шоу-бизнес

Лобода в наряде с дерзким декольте объявила о завершении гастролей

News.ru 01:13
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Происшествия

Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку

РИА Новости 02:39
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Футбол

«Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону»

Чемпионат вчера в 17:06
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие

Армия Сирии отразила новую атаку «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Народные новости 04 декабря в 01:31
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой.
REGNUM 01:52
Политика

Путин выразил готовность продлить договор СНВ-3 быстро и без условий

Эксперт ФБА «Экономика сегодня» подтверждает: Россия делает все возможное и невозможное, чтобы продлить СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году.
Экономика сегодня вчера в 11:39
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
РБК вчера в 22:50
Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru вчера в 02:23
Политика

Глава Крыма назначил министров спорта и ЖКХ

"Назначить Черняева Дмитрия Дмитриевича на государственную должность Республики Крым - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в указе.
ИА Крыминформ 02:04
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова "Содержанки" американскому сервису Amazon Prime Video.
ТАСС 01:24
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Здоровье

Провоцировать рак может метформин от диабета

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru 04 декабря в 22:33
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

REGNUM вчера в 13:35
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru 04 декабря в 04:10
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Экс-жена рыжего «Иванушки» выходит замуж за баскетболиста

Новым избранником Маши стал 27-летний баскетболист клуба «Химки» Андрей Зубков.
Телепрограмма вчера в 15:49
Кино

Тина Канделаки займется производством сериалов для ivi

Sostav.ru 02:35
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Происшествия

Стая диких собак напала на жителя Свердловской области

Телеканал 360° вчера в 13:50
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

МедиаПоток 04 декабря в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
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