Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Общество
В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов
Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала помолвочное кольцо
По всей видимости, в ближайшее время состоится свадьба певицы МакSим.
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Карлос Тевес: «В „МЮ“ все смеялись над моей машиной. Руни встал и подарил мне свой „Ламборгини“»
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 13 машин в Петербурге
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Общество
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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального
Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
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Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Футбол
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Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
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Юлия Барановская: «Не могу претендовать на алименты»
Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу в гостях у «Торпедо»
Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.