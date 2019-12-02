Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Читать в источнике
Комментировать382
с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

Подробнее о событии

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн

Датский банк предсказал России «золотой» 2020-ый. Видео

Вести.UZ03 декабря в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Известия 14:14
Энергетика

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
РБК 12:03
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости 04:06
Общество

В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов

Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости 03:12
Шоу-бизнес

Певица МакSим показала помолвочное кольцо

По всей видимости, в ближайшее время состоится свадьба певицы МакSим.
МонаВиста 12:27
Футбол

Карлос Тевес: «В „МЮ“ все смеялись над моей машиной. Руни встал и подарил мне свой „Ламборгини“»

Sportbox.RU 12:25
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 13 машин в Петербурге

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 05:49
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:24
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Мошенники выставили на продажу дом Волочковой

Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
News.ru 07:26
Общество

Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Татар-информ 04 декабря в 00:58
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:38
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 12:35
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ 14:12
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru вчера в 02:57
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального

Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций.
Ведомости 14:33
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Политика

Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украине пройдет 9 декабря в Париже.
Радио Маяк 10:09
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс 02:50
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Не могу претендовать на алименты»

Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке.
StarHit.ru 01:00
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу в гостях у «Торпедо»

Реальное время 13:51
Происшествия

Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 05:25
Общество

В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 05:31
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Мой Брянск вчера в 23:27
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное