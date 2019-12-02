Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний
» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.
Коммерсантъ03 декабря в 03:00

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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru03 декабря в 05:38

Saxo Bank представил прогноз на грядущий год

РИА Новости03 декабря в 04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03 декабря в 03:00

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском03 декабря в 04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03 декабря в 03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03 декабря в 03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03 декабря в 03:41
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Туктамышева выиграла турнир в Загребе

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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
ТАСС 09:24
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Похищенные 40 лет назад уникальные картины нашли в Германии

В Германии нашли украденные неизвестными в 1979 году полотна пяти старых мастеров.
News.ru 12:01
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
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Российские С-400 превзошли ожидания турок

Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом.
Телеканал 360° 11:01
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
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Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста вчера в 12:51
Фигурное катание

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе Финала Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя в Финале Гран-при в Турине.
Sports.ru 14:12
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Piter.tv 01:35
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены

Солист российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с "Газетой.Ru" отказался комментировать помолвку бывшей жены Марины Банковой.
Газета.Ru 06:12
Армия и оружие

Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Крымом

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4А Global Hawk провел многочасовую разведку у линии разграничения над Донбассом и Крымом.
Московский Комсомолец 00:04
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Народные новости 08:03
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Общество

Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма

На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Aobe.ru 15:18
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
Футбол

«Лион» разгромил игравший вдевятером «Ним»

«Ткачи» гостили у «Нима» и уже на пятой минуте получили лишнего игрока, а в конце первого тайма играли уже в формате 11 на 9. Понятно, что в такой ситуации «Лион» не имел права терять очки и забил четыре безответных мяча, дубль и результативный пас в активе Мемфиса Депая.
Евро-футбол.ру 16:40
Здоровье

Названы признаки недостатка витаминов в организме

С дефицитом витаминов группы В или железа связаны поражения во рту и вокруг него.
Соловей.Инфо 04:33
Музыка

Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 12:35
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 13:00
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Политика

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
РБК 12:21
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
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