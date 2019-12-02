Экономика
ИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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с чего всё началось
При публикации своих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank каждый раз подчеркивает, что они не являются официальными прогнозами банка для инвесторов и других участников рынка.Коммерсантъ03 декабря в 03:00
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Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год
RT на русском03 декабря в 04:15
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Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Общество
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Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Авто
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Зеленский попал на обложку Time
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Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Футбол
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«Ткачи» гостили у «Нима» и уже на пятой минуте получили лишнего игрока, а в конце первого тайма играли уже в формате 11 на 9. Понятно, что в такой ситуации «Лион» не имел права терять очки и забил четыре безответных мяча, дубль и результативный пас в активе Мемфиса Депая.
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Названы признаки недостатка витаминов в организме
С дефицитом витаминов группы В или железа связаны поражения во рту и вокруг него.
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Максим Фадеев презентовал своих новых артистов
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Экономика
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Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.