Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Saxo Bank представил «шокирующий прогноз» на 2020 год

РИА Новости04:06
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Здоровье

В Костромской области растет заболеваемость ОРВИ

Всего за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний и ОРВИ обратились 4625 человек.
ГТРК Кострома вчера в 22:49
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Происшествия

В центре Симферополя легковой автомобиль врезался в остановку

В центре крымской столицы автомобиль Dacia врезался в остановку общественного транспорта, передают «РИА Новости (Крым)».
Аргументы и Факты - Крым 06:18
Политика

Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV.
Телеканал 360° 07:21
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева выходит замуж

Похоже, что Виктория Лопырева и Игорь Булатов решили официально узаконить свои отношения.
Paparazzi.ru 03:52
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Общество

За хищения на космодроме Восточный глава стройфирмы получил 11 лет

Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО "УСИО" Д.В.Вишневского к 11 годам заключения в колонии общего режима за хищения при строительстве космодрома Восточный.
Российская газета 07:16
Политика

Глава МИД Украины надеется на Ruxit

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
REGNUM 07:31
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Политика

Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины

Действующий закон предполагает, что директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.
ИА Новороссия 05:23
Культура

В Москве вручили премию «Звезда театрала»

Общественное телевидение России вчера в 17:27
Происшествия

В Новом Уренгое девочка с котом выпала из окна девятого этажа дома

ТАСС 07:35
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru вчера в 06:35
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

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Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

REGNUM 07:06
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Президент утвердил закон о страховом «зарплатном» запасе и финансировании ВМП вне ОМС

В сентябре Минздрав определил лимиты финансирования частных клиник, оказывающих ВМП вне ОМС.
Medvestnik.ru 06:39
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
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REGNUM 03:55
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Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати

Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.
StarHit.ru 00:00
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