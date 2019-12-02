Экономика

ИзвестияИзвестияSaxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Происшествия

Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

RT на русском 06:06
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Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Футбол

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Pravda.Ru 05:21
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Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:20
Политика

Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
ТАСС 05:06
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ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Общество

Еврокомиссия требует от Кипра объяснить лишение «золотых паспортов»

Еврокомиссия требует разъяснений от властей Кипра по делу о лишении гражданства 26 иностранцев.
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Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Политика

СБУ объявила ополченца Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск ополченца Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 в Донбассе.
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Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:44
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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

ВКС России получили два новых фронтовых бомбардировщика

Новосибирский авиационный завод передал российским военным два новых фронтовых бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах

RT на русском вчера в 03:09
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Коммерсантъ 06:46
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 06:53
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Лукашенко

Известия 05:07
Политика

Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Национальная служба новостей 05:33
Общество

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru 01 декабря в 14:39
Политика

Китай ввел антиамериканские санкции

Президент США Дональд Трамп разгневал Китай подписанием закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
Росбалт вчера в 03:16
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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