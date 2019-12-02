Экономика
РИА НовостиSaxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
Читать в источнике
Оценить272
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины считает, что страна становится «токсичной» в США
Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось".
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Политика
Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России
Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Политика
Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО
«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Происшествия
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати
Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год
Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Футбол
Жозе Моуринью: «„МЮ“ остался в моей книге историй. Глава закрыта»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящей игре со своим бывшим клубом – «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.
Общество
Грета Тунберг прибыла на катамаране в Лиссабон
Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Лиссабон, чтобы добраться оттуда до Мадрида на климатическую конференцию СОР 25.
Происшествия
Обрушение моста в Оренбурге попало на видео
Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге. Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.
Футбол
Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".