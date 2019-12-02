Экономика

РИА НовостиРИА НовостиSaxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно. И хотя они считаются маловероятными, их потенциальные последствия угрожают стабильности финансовых рынков.
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Подробнее о событии

Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика

Глава МИД Украины считает, что страна становится «токсичной» в США

Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось".
ТАСС 05:10
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
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Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Политика

Трамп: Турции после покупки С-400 придется покупать самолеты у России

Президент США Дональд Трамп заявил в Лондоне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция получила большие проблемы после приобретения С-400.
Московский Комсомолец 06:37
Политика

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
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В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании

Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
РИА Новости 08:31
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС 05:00
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В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.
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Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала новости об измене Тимати

Анастасия Решетова прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что её супруг Тимати (Тимур Юнусов) ей изменяет.
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Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 03:49
Футбол

Жозе Моуринью: «„МЮ“ остался в моей книге историй. Глава закрыта»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящей игре со своим бывшим клубом – «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 06:41
Происшествия

Пожар на складе в Петербурге локализован

Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.
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Общество

Грета Тунберг прибыла на катамаране в Лиссабон

Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Лиссабон, чтобы добраться оттуда до Мадрида на климатическую конференцию СОР 25.
Политика Сегодня 08:42
Происшествия

Обрушение моста в Оренбурге попало на видео

Опубликовано видео, запечатлевшее момент обрушения моста в Оренбурге. Мост обрушился 2 декабря во время ремонтных работ.
Известия 03:48
Футбол

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
РИА Новости 05:36
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ вчера в 03:11
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В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
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