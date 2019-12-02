Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.
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Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Lenta.ru05:38

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
Политика

Путин поговорил с новой главой ЕК

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru вчера в 09:57
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Музыка

Британцы считают рождественскую песню Мэрайи Кэри самой надоедливой

RuNews24.ru 04:39
Здоровье

В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

ГТРК Вятка 03:34
Армия и оружие

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии

Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции.
RT на русском 05:35
Политика

В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
ТК Звезда вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
Paparazzi.ru 03:23
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Происшествия

Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

RT на русском 06:06
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Общество

В Петербурге появится первый «Магнит Опт»

В Северной столице появится первый магазин «Магнит Опт».
Gazeta.SPb 03:05
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко

Утром телеграм-канал «Пул Первого», сославшись на пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщил, что 7 декабря в Сочи тот встретится с Владимиром Путиным.
Рамблер 06:15
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова этапировали в колонию

РЕН ТВ 04:46
Авто

С 1 января для водителей введут новые штрафы в России

Российским водителям к Новому году подготовили «подарок». С 1 января 2020 года начнет действовать система новых штрафов.
Волгоградская правда 06:14
Экономика

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Ведомости вчера в 14:10
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия

Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 04:29
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