Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Lenta.ru03:13

«Шокирующие предсказания» Saxo Bank: Россия в 2020 году выиграет и в зеленой, и в черной энергетике

Банки.ру03:06

Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» по действиям ОПЕК+ и нефти по $90

ПРАЙМ03:10
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Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

REGNUM 01:47
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК вчера в 03:31
Политика

Лукашенко встретится с президентом Сербии в Белграде

REGNUM 01 декабря в 17:45
Технологии

Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом

В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Online47.ru 01 декабря в 16:24
Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество

В Вольске вспоминали неизвестного солдата

Вольская жизнь 01:23
Политика

Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 07:34
Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Российская газета 02:49
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Политика

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
РИА Новости 02:37
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Общество

Путин разрешил братьям и сестрам ходить в один детсад или школу

Преимущество при зачислении детский сад или школу получили дети, чьи братья или сестры уже посещают данное образовательное учреждение.
Уралинформбюро вчера в 10:11
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Футбол

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Авто

«КАМАЗ» начал тестирование беспилотника

Finam.Ru 02:20
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
REGNUM 01:34
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Экономика

Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум

Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Ведомости вчера в 14:10
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
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