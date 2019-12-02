Экономика
КоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Политика
Лукашенко встретится с президентом Сербии в Белграде
Технологии
Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом
В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Космос
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»
Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Политика
Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Происшествия
Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне
Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
Общество
Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Политика
Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии
Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Общество
Путин разрешил братьям и сестрам ходить в один детсад или школу
Преимущество при зачислении детский сад или школу получили дети, чьи братья или сестры уже посещают данное образовательное учреждение.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Авто
«КАМАЗ» начал тестирование беспилотника
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
Экономика
Деловая активность промышленников обновила десятилетний минимум
Опросы Росстата, напротив, ухудшения настроений и активности в промышленности не зафиксировали – в обрабатывающих производствах индекс вырос на 1 пункт.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.