Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

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Авто Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.

Общество Из экзамена на права исключат «площадку» Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

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Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.

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Общество Хельсинки переходит на новые источники энергии Конкурс под названием Helsinki Energy Challenge (энергетический вызов Хельсинки) призван найти решение проблемы обогрева города за счет возобновляемых источников энергии.

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Авто Jaguar представила обновленный F-Type Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.