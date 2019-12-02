Экономика
КоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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Футбол
Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье
Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель заявил, что его отстранили от работы в международной компании Acronis в Германии, сообщил РБК.
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Экономика
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Общество
ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным
Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Футбол
Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
"За чемпионатом Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будут следить 35% россиян", - говорится в релизе ВЦИОМ.
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Общество
Хельсинки переходит на новые источники энергии
Конкурс под названием Helsinki Energy Challenge (энергетический вызов Хельсинки) призван найти решение проблемы обогрева города за счет возобновляемых источников энергии.
Единоборства
Назван запасной участник в поединке Нурмагомедова и Фергюсона
Четвертый номер рейтинга легковесов UFC, Джастин Гэйтжи, не прочь выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если один из бойцов не сможет принять участие в титульном матче.
Авто
Jaguar представила обновленный F-Type
Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.
Футбол
«Галатасарай» может подписать полузащитника «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири зимой может сменить команду.
Общество
Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.