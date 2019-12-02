Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.
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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики на 2020 год

RT на русском04:15

Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Lenta.ru03:13

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РИА Новости04:06

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00
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Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом

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Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
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Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете

Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске

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Политика

Путин подписал закон об иностранных агентах

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
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Политика

Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины

Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.
ИА Новороссия 05:23
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
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Заочно арестован новый фигурант «московского дела»

Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
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Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
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Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием «Небесная сотня»

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни".
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Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Гаражи на Стародеревенской защищали от сноса с автоматом и гранатой

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Петербургскую логистическую компанию оценили в 6,5 млрд руб

Исходя из названной суммы сделки полная стоимость компании, с точки зрения инвестора, составляет 6,59 млрд руб.
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В Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в городе Перевозе.
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В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough

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Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
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Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования

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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019

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