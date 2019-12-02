Экономика
КоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.
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Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом
Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Песков заявил, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете
Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Общество
ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске
Политика
Путин подписал закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.
Политика
Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины
Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Общество
Экс-министр Украины рассказала о фейке под названием «Небесная сотня»
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш дала интервью телеканалу "НАШ", в котором рассказала детали фальсификации дела "Небесной сотни".
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Гаражи на Стародеревенской защищали от сноса с автоматом и гранатой
Экономика
Петербургскую логистическую компанию оценили в 6,5 млрд руб
Исходя из названной суммы сделки полная стоимость компании, с точки зрения инвестора, составляет 6,59 млрд руб.
Происшествия
В Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе
Нижегородские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в городе Перевозе.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Кино
Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем
Общество
Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования
Московские школы по результатам международного исследования качества образования PISA-2018 вошли в число лучших по уровню читательской грамотности.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.