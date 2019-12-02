Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Политика Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Спорт WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.

Общество ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Общество Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.

Политика Путин подписал закон об иностранных агентах Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, позволяющий отдельным лицам называться иностранными агентами, и вызвал критику со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что этот шаг еще больше ограничит свободу СМИ в стране.

Политика Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Происшествия Заочно арестован новый фигурант «московского дела» Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.