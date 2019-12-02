Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Футбол Центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020 открыт в Петербурге Центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года открыли во вторник в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира.

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