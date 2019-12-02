Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.
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Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год

РБК03:01

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Коммерсантъ03:00

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Газета.Ru03:01

Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

ТАСС03:41

Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Lenta.ru03:13

Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» о мировом экономическом лидерстве России

Московский Комсомолец03:47

Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» по действиям ОПЕК+ и нефти по $90

ПРАЙМ03:10
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Дарья Глушакова объяснила рекордный иск экс-супруга

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Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Российская газета вчера в 19:48
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Центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020 открыт в Петербурге

Центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года открыли во вторник в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира.
ТАСС Спорт 03:31
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
РБК вчера в 15:30
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Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
РИА Новости 03:45
Происшествия

Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
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СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

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Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
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Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певицу растрогал теплый прием зрителей. Певица Ани Лорак расплакалась во время своего выступления в Киеве (Украина).
Lisa.ru 02:00
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Kleo.ru 03:18
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
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Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Известия 00:00
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В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян

RT на русском 02:10
Политика

Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза»

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
REGNUM 03:22
Общество

Операторы попросили внести изменения в закон «о суверенном Рунете»

Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
РБК вчера в 23:00
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия вчера в 07:21
Политика

Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
РИА Новости 02:46
Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Общество

ВС зафиксировал трехкратный рост удовлетворения жалоб по новой системе

Вновь созданные кассационные суды в три раза чаще удовлетворяют жалобы на решения нижестоящих инстанций, чем это делали президиумы региональных судов, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, который проходит в Москве.
Ведомости 02:48
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК вчера в 03:31
Армия и оружие

Корабль «Ингушетия» успешно провел стрельбы в Черном море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" успешно осуществил артиллерийские стрельбы в Черном море, об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.
Вестник Кавказа 02:03
Общество

Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03:24
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
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Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»

Месси стал обладателем награды уже шестой раз, опередив по этому показателю португальца Криштиану Роналду (получал приз пять раз).
Аргументы и Факты вчера в 16:37
Общество

Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедову

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Владимир Карапетян осудил осквернение памятника Грибоедову в Ереване.
Sputnik Армения 01:38
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
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Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом

По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.
REGNUM 01:34
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