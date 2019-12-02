Экономика
КоммерсантъSaxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Для России в 2020 году исследователи Saxo Bank дают самое благоприятное из всех «шокирующих предсказаний». Они считают, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сильном сокращении добычи.
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Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» о мировом экономическом лидерстве России
Московский Комсомолец03:47
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В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года открыли во вторник в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира.
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Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
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Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
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Полиция Испании задержала гражданина своей страны в связи с убийством россиянки. Об этом сообщили в каталонских правоохранительных органах.
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Певицу растрогал теплый прием зрителей. Певица Ани Лорак расплакалась во время своего выступления в Киеве (Украина).
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
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Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
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В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
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Представитель ДЦОА отказался комментировать, существует ли в принципе возможность использовать данные, которые анализируются в рамках закона «о суверенном Рунете», в коммерческих целях.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа
Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Общество
ВС зафиксировал трехкратный рост удовлетворения жалоб по новой системе
Вновь созданные кассационные суды в три раза чаще удовлетворяют жалобы на решения нижестоящих инстанций, чем это делали президиумы региональных судов, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, который проходит в Москве.
Армия и оружие
Корабль «Ингушетия» успешно провел стрельбы в Черном море
Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" успешно осуществил артиллерийские стрельбы в Черном море, об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Футбол
Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Месси стал обладателем награды уже шестой раз, опередив по этому показателю португальца Криштиану Роналду (получал приз пять раз).
Общество
Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедову
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Владимир Карапетян осудил осквернение памятника Грибоедову в Ереване.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Происшествия
Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Белгородом
По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 30 человек, есть пострадавшие. Автобус ехал из города Старый Оскол.