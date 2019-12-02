Экономика
REGNUMSaxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам. Об этом говорится в «шокирующих предсказаниях» на 2020 год, опубликованных немецким Saxo Bank.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца
Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Политика
Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии
По данным издания, украинские дипломаты вызвали венгерского коллегу накануне и вручили ему ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского нацменьшинства в Незалежной и блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — Североатлантический Альянс.
Политика
Экс-депутат Госдумы Шлегель отстранен от работы в Германии
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, бывший депутат Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии, как этнический немец, и переехал с семьей в Мюнхен.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову
Футбол
Обошёл Роналду: Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели
В Москве ожидается сильная метель, которая продлится до четверга.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Происшествия
В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Общество
ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян
Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Кино
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Энергетика
ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Экономика
Набиуллина рассказала о причине укрепления рубля
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает, что основная причина укрепления российского рубля в 2019 году — приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Здоровье
В деревне Зайцевы Котельничского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Армия и оружие
Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Отмечается, что таким образом Ле Мэр отреагировал на доклад торгового представителя США, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, поэтому Вашингтону надо ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объёмом до $2,4 млрд.
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Авто
Jaguar представила обновленный F-Type
Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.