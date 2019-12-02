Экономика

REGNUMREGNUMSaxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год

В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам. Об этом говорится в «шокирующих предсказаниях» на 2020 год, опубликованных немецким Saxo Bank.
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Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

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