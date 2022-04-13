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Сазанов: правительство пока не обсуждает новых фундаментальных налоговых послаблений

Правительство пока не обсуждает новых фундаментальных налоговых послаблений, все одобренные меры пока точечные, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов.
ТАСС
В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).
Lenta.ru
С 2022 года россияне начали платить налог с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.
Lenta.ru
Производители продукции сообщают, что данная инициатива сократит производство безалкогольных напитков практически на 9% ежегодно, кроме того, многие сотрудники фирм лишатся своих рабочих мест, а компании - прибыли.
Ореанда-Новости

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Правительство не обсуждает новые налоговые послабления, заявил замглавы Минфина Сазанов
Lenta.ru10:01
Замглавы Минфина: Правительство не рассматривает новых налоговых послаблений
Ореанда-Новости09:10
Сазанов: правительство пока не обсуждает новых фундаментальных налоговых послаблений
ТАСС08:38
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