В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что в 2022-2024 годах власти не планируют повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).
Производители продукции сообщают, что данная инициатива сократит производство безалкогольных напитков практически на 9% ежегодно, кроме того, многие сотрудники фирм лишатся своих рабочих мест, а компании - прибыли.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни 6 апреля.
Сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с коллегами из ФСБ задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц, которые подозреваются в неоднократном получении взяток в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей от водителей.