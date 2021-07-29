Телеканал 360°Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетовЗаконопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению.ИзвестияНовая версия документа (есть у «Известий», подлинность подтвердили источники на финансовом рынке) де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.ИзвестияЦБ направлял бы кредитным организациям информацию о надежности юрлиц и ИП, которой банки должны были следовать.Телеканал 360°В Минфине предположили, что в течение двух-трех лет все банки России в обязательном порядке перейдут на отечественное ПО.Телеканал 360°Читать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ТК ЗвездаИзвестияПодробнее о событииКак юрлицу снизить риск блокировки финоперации банкомБизнес.Рувчера в 03:45С банков могут снять ответственность за блокировку счетовТК Звезда20:39С банков снимут ответственность за блокировку счетовИзвестия18:29Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетовТелеканал 360°20:48Показать ещёОценить2Поделиться