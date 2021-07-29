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Общество

Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению.
Известия
Новая версия документа (есть у «Известий», подлинность подтвердили источники на финансовом рынке) де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ.
Известия
ЦБ направлял бы кредитным организациям информацию о надежности юрлиц и ИП, которой банки должны были следовать.
Телеканал 360°
В Минфине предположили, что в течение двух-трех лет все банки России в обязательном порядке перейдут на отечественное ПО.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Как юрлицу снизить риск блокировки финоперации банком

Бизнес.Рувчера в 03:45

С банков могут снять ответственность за блокировку счетов

ТК Звезда20:39

С банков снимут ответственность за блокировку счетов

Известия18:29

Банк России примет на себя ответственность за блокировку счетов

Телеканал 360°20:48
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