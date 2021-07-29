Кузнецов и Шлейхер стали восьмыми в синхронных прыжках на ОИ в Токио

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли восьмое место на турнире по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио.