Написал мне много гадостей, пришлось его заблокировать, - сказала Мария.В интервью Мария Машкова также рассказала, как живет после 24 февраля, поделилась правилами безопасности в интернете, объяснила, как в США относятся к русским, и допустила, что никогда больше не вернется в Россию.