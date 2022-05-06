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SberCIB улучшил прогноз курса рубля на конец 2022 года

Российская валюта в мае сможет укрепиться до 60 руб. к доллару США, считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.
ТАСС
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет
По мнению ряда специалистов, основополагающим фактором резкого укрепления рубля является избыток иностранной валюты на рынке из-за сокращения импорта, вызванных нарушением логистических связей.
Долги.ру
На максимуме американская валюта торговалась по 69,83 рубля, прибавляя почти 3 рубля к цене закрытия прошлой торговой сессии.
Forbes

Подробнее о событии

Попов: российская валюта к концу мая может укрепиться до уровня 60 рублей за доллар и более
ПРАЙМ10:01
В «Сбере» спрогнозировали падение курса доллара ниже 60 рублей
Forbes08:30
Доллар в мае-июне может подешеветь до 60 рублей
Smotrim.ru4 мая в 05:50
Рубль, скорее всего, укрепится в мае до 60 руб./$1 - Sber CIB
Финмаркет07:03
Аналитик Sber CIB Попов разъяснил, что будет с курсом рубля и доллара
NVL4 мая в 15:41
Аналитик Sber CIB рассказал об укреплении курса рубля
CT news4 мая в 15:37
SberCIB улучшил прогноз курса рубля на конец 2022 года
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