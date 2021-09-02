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«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей

"Сбер", Газпромбанк и группа "Русская медная компания" подписали в ходе ВЭФ-2021 договор синдицированного кредита на сумму 195 млрд рублей для финансирования проекта группы по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае.
ТАСС
Договор предполагает строительство в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырёх производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.
Интерфакс
Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 млрд рублей.
ТАСС
Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.
РИА Новости

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«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей
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«Сбер» и Газпромбанк предоставят «Русской медной компании» кредит на 195 млрд рублей
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