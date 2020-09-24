«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Куратором выставки стал Джанни Меркурио - специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.