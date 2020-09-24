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Агентство Москва
Агентство Москва

Сбер переведет 50% сотрудников в Москве на удаленный режим работы

Сбер переведет 50% сотрудников в Москве на удаленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.В источнике
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Московский Комсомолец

Сбербанк перевел на «удаленку» 50% сотрудников

Московский Комсомолецвчера в 13:57
RT на русском

Сбербанк решил перевести на удалёнку до 50% сотрудников

RT на русскомвчера в 14:00
Интерфакс

Сбербанк на фоне пандемии переведет 50% сотрудников на удаленку

Интерфаксвчера в 13:59
Агентство Москва

Сбер переведет 50% сотрудников в Москве на удаленный режим работы

Агентство Москвавчера в 14:08
РИА Новости

Сбербанк переведет до половины сотрудников на удаленку

РИА Новостивчера в 13:49
РБК

Сбербанк перевел половину сотрудников на удаленку после просьбы Собянина

РБКвчера в 13:46
ТАСС

Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку после рекомендаций столичной мэрии

ТАССвчера в 13:45

В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых
Коммерсантъвчера в 12:58
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service23 сентября в 05:31

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

Куратором выставки стал Джанни Меркурио - специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.
ТАССвчера в 12:28
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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