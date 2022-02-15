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«Сбер» планирует пересмотреть ставки по вкладам и кредитам после повышения ставки ЦБ

"Сбер" планирует пересмотреть ставки по депозитам и кредитам после повышения ставки ЦБ, сообщил в ходе брифинга глава "Сбербанка" Герман Греф.
Finam.Ru
Теперь ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты, по молодежной ипотеке (после первого года) начинаются от 10,3% (ранее от 9,3%), по кредиту на любые цели под залог недвижимости — от 10,9% (ранее от 9,9%).
Коммерсантъ
Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию.
ТАСС
С 1 февраля Сбербанк РФ повысил ставки по рыночным ипотечным займам на 1 п. п. и более.
Banki Loans

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Греф допустил повышение ставок по вкладам и кредитам
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Сбербанк в ближайшее время может поднять ставки по кредитам и депозитам
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