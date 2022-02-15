Теперь ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты, по молодежной ипотеке (после первого года) начинаются от 10,3% (ранее от 9,3%), по кредиту на любые цели под залог недвижимости — от 10,9% (ранее от 9,9%).