Коммерсантъ«Сбер» предлагает легализовать параллельный импорт для самозанятыхЗампред правления Сбербанка Анатолий Попов предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся параллельным импортом.КоммерсантъПараллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны.РБКСамозанятый — особый налоговый статус физического лица в России, который позволяет самозанятому платить налог на профессиональный доход (НПД) через мобильное приложение.Коммерсантъ«Все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура»,— сказал господин Попов.КоммерсантъЧитать далееСвернутьiXBT.comiXBT.comРБКВечерняя МоскваПодробнее о событии«Сбер» предложил легализовать параллельный импорт для самозанятыхBFM.ruвчера в 14:30Сбербанк предложил привлечь самозанятых к параллельному импортуRetailer.ruвчера в 10:01Сбербанк предложил допустить самозанятых до параллельного импортаВечерняя Москвавчера в 08:32Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импортуВзгляд.рувчера в 08:57«Сбер» предлагает легализовать параллельный импорт для самозанятыхКоммерсантъвчера в 08:56В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импортуРБКвчера в 08:34«Все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура». В России предлагают легализовать параллельный импорт для самозанятыхiXBT.comвчера в 09:56Показать ещёОценить73Поделиться