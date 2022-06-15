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«Сбер» предлагает легализовать параллельный импорт для самозанятых

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся параллельным импортом.
Коммерсантъ
Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны.
РБК
Самозанятый — особый налоговый статус физического лица в России, который позволяет самозанятому платить налог на профессиональный доход (НПД) через мобильное приложение.
Коммерсантъ
«Все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура»,— сказал господин Попов.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Сбер» предложил легализовать параллельный импорт для самозанятых
BFM.ruвчера в 14:30
Сбербанк предложил привлечь самозанятых к параллельному импорту
Retailer.ruвчера в 10:01
Сбербанк предложил допустить самозанятых до параллельного импорта
Вечерняя Москвавчера в 08:32
Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту
Взгляд.рувчера в 08:57
«Сбер» предлагает легализовать параллельный импорт для самозанятых
Коммерсантъвчера в 08:56
В Сбербанке предложили привлекать самозанятых к параллельному импорту
РБКвчера в 08:34
«Все помнят, как память оперативную для компьютеров возили в чемоданах из Сингапура». В России предлагают легализовать параллельный импорт для самозанятых
iXBT.comвчера в 09:56

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