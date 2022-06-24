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Сбер с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

"Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей", - отмечается в сообщении.
ТАСС
Если у клиента счет в иностранной валюте, то сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счёта.
Frank Media
На странице банка
 говорится, что комиссии вводятся для переводов, совершаемых с любых карт Сбера.
ИА БанкИнформСервис
Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

С 1 июля Сбер введёт комиссию за переводы на карты других банков через их приложения
RT на русскомвчера в 13:03
Сбербанк с июля введет комиссию в 1,25 процента за переводы на карты других банков
РИА Новостивчера в 08:30
Сбер с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения
ТАССвчера в 07:45
Сбербанк ввел комиссию 1,25% за переводы с его карт через приложения других банков
Коммерсантъвчера в 08:10
Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы
Интерфаксвчера в 07:19
Сбербанк введет комиссию за «стягивание» средств через другие банки
РБКвчера в 06:52
Сбербанк введет комиссию в 1,25% на переводы на карты других банков через сайты и приложения с июля
ПРАЙМвчера в 06:29

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