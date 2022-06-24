В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило чиновников, что, по его данным, выросла вероятность роста числа актов насильственного экстремизма в связи с решением Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ.
Белоруссию очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.