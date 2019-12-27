Экономика
РБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ
У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Политика
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Общество
МВД предложило наказывать за пропаганду наркотиков в Интернете
МВД подготовило законопроект о введении уголовное ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Музыка
Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»
Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Армия и оружие
«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания
Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Армия и оружие
Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК
Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК.
Хоккей
Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак»
Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».
Музыка
Егор Крид борется за сердце Кристины Асмус в клипе на трек «Love Is»
Егор Крид выпустил клип на песню «Love Is». Он стилизован под американскую комедию о подростках.
Фигурное катание
Медведева: сделала максимум в короткой программе на ЧР, болит нога
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сделала максимум в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Театры
Кто может сменить Галину Волчек в «Современнике»
Технологии
В Windows 10 появится простая установка драйверов и обновлений
Microsoft ведёт разработки в области упрощенной установки драйверов и обновлений, которые не относятся к безопасности в Windows 10.