Экономика

РБКРБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Интерфакс06:47

Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

ТАСС07:42

Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Коммерсантъ08:37

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

РБК10:29

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Ведомости09:04

Сбербанк подвел банковские итоги года

Плас08:26

В Сбербанке увидели предпосылки для уменьшения взносов банков в фонд страхования вкладов

Банки.ру11:00
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Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Bimru.ru 06:46
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
RT на русском 11:15
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Общество

МВД предложило наказывать за пропаганду наркотиков в Интернете

МВД подготовило законопроект о введении уголовное ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Vologda-poisk.ru 08:38
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru 10:22
Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
РБК 07:33
Музыка

Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»

Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Культуромания 08:30
Армия и оружие

«Это повысит качество пищи»: В МО Украины сообщили о переводе ВСУ на новую систему питания

Загороднюк в ходе брифинга добавил, что новая система питания в ВСУ будет основана на «гибком механизме заказа продуктов».
Военное обозрение 03:15
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие

Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК

Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК.
Военное обозрение 03:16
Хоккей

Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак»

Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».
Sportbox.RU 10:37
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

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Музыка

Егор Крид борется за сердце Кристины Асмус в клипе на трек «Love Is»

Егор Крид выпустил клип на песню «Love Is». Он стилизован под американскую комедию о подростках.
Афиша Daily 08:48
Фигурное катание

Медведева: сделала максимум в короткой программе на ЧР, болит нога

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сделала максимум в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:17
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Кто может сменить Галину Волчек в «Современнике»

Газета.Ru 10:41
Технологии

В Windows 10 появится простая установка драйверов и обновлений

Microsoft ведёт разработки в области упрощенной установки драйверов и обновлений, которые не относятся к безопасности в Windows 10.
The GEEK 25 декабря в 05:23
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