Общество
Бел.РуИсследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260. При этом последние 10 лет подушевое потребление росло на 1 % в год.
Читать в источнике
Оценить583
с чего всё началось
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Армия и оружие
Странный договор Пентагона с уфологами вызывает вопросы у ученых
Армия США заключила соглашение об исследовании неназываемых технологий с The Stars Academy of Arts and Science.
LentaChel.ru 05:25
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
7Дней.ру 06:30
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Авто
ГАЗ получил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Ferra вчера в 09:37
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня вчера в 01:38
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Общество
Четыре тысячи человек протестуют у собора Саграда Фамилия в Барселоне
Отмечается, что они столпились возле двух входов в храм. Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста в городе.
RT на русском 08:21
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
В начале 2018 года президент РФ подписал указ о передаче полномочий ликвидированного Спецстроя Минобороны РФ.
Интерфакс 08:15
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 03:20
Авто
Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta
Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 07:47
Происшествия
СКР начал проверку по факту дебоша на борту рейса «Москва — Пхукет»
Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту дебоша на борту самолета, следовавшего по маршруту «Москва — Пхукет», который устроил один из пассажиров.
REGNUM 07:34
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Авто
В Skoda продемонстрировали изображение новой Octavia
Официальный дебют Skoda Octavia нового поколения состоится 11 ноября в Праге.
Тарантас Ньюс вчера в 04:00
Политика
В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия
В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.
Новостной фронт 04:25
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не думала вступать в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что руководство республики никогда не рассматривало возможности вступления в Евросоюз.
News.ru 07:44
Политика
В Молдавии заявили о возможности поставки Россией газа в обход Украины
Как отметил президент, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и «возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами».
RT на русском 08:09
Здоровье
Названы первые признаки вероятного тромба
Тромбоз может возникнуть практически у каждого человека. По словам медиков, есть несколько ранних признаков возможного тромба.
Газета Кемерова 03:14
Экономика
«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
РИА Новости 08:11
Политика
Соратник Порошенко задержан на Украине
Экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский задержан при попытке выехать из Украины.
Взгляд.ру вчера в 07:37