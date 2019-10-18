Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).

с чего всё началось

Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260. При этом последние 10 лет подушевое потребление росло на 1 % в год.

Исследование: россияне едят слишком много яиц

Политика Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Религия Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.

Армия и оружие Странный договор Пентагона с уфологами вызывает вопросы у ученых Армия США заключила соглашение об исследовании неназываемых технологий с The Stars Academy of Arts and Science.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.

Общество Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Политика Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.

Авто В России подешевели представительские автомобили Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.

Культура Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Четыре тысячи человек протестуют у собора Саграда Фамилия в Барселоне Отмечается, что они столпились возле двух входов в храм. Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста в городе.

Политика Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» В начале 2018 года президент РФ подписал указ о передаче полномочий ликвидированного Спецстроя Минобороны РФ.

Авто Первый электромобиль Mazda получит необычные двери Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.

Авто Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.

Происшествия СКР начал проверку по факту дебоша на борту рейса «Москва — Пхукет» Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту дебоша на борту самолета, следовавшего по маршруту «Москва — Пхукет», который устроил один из пассажиров.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Авто В Skoda продемонстрировали изображение новой Octavia Официальный дебют Skoda Octavia нового поколения состоится 11 ноября в Праге.

Политика В Приднестровье утилизируют 20 тысяч тонн оружия В Приднестровье в ближайшее время начнется утилизация оружия. Больше 20 тысяч тонн будет уничтожено или изъято.

Политика Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не думала вступать в ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что руководство республики никогда не рассматривало возможности вступления в Евросоюз.

Политика В Молдавии заявили о возможности поставки Россией газа в обход Украины Как отметил президент, хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с «Газпромом» предусматривает и «возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами».

Здоровье Названы первые признаки вероятного тромба Тромбоз может возникнуть практически у каждого человека. По словам медиков, есть несколько ранних признаков возможного тромба.

Экономика «Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю "Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.