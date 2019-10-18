Общество

BFM.ruBFM.ruSberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB. По потреблению россияне обогнали американцев, которые могут осилить за год только 240 штук, и европейцев, которым хватает 210.
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с чего всё началось

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).
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Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков и вывести команду в финальный турнир чемпионата Европы-2020.
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Полит.ру вчера в 04:00
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Политика

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RT на русском 01:47
Экономика

Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Экономика

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Политика

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Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

Молодежный смартфон Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite с операционной системой Kirin 810 был замечен в базе данных популярного тестового приложения Geekbench, пишет 18 октября информационный портал Ixbt.com.
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Общество

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Политика

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Общество

В Коломенском округе открывается комплекс по переработке отходов

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Общество

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Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Культура

В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова

В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова. Экспозиция приурочена к 175-летию художника.
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Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

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ТАСС 02:06
Игры

Crusader Kings 2 – Игра стала бесплатной

Видимо Crusader Kings 2 стал первым испытанием этого эксперимента.
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Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
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Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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РЕН ТВ вчера в 17:00
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика

ЕС пригрозил США ввести пошлины на Boeing из-за решения по Airbus

Евросоюз будет вынужден ввести пошлины в рамках дела Boeing, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Московский Комсомолец 07:51
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