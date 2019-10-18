Общество
BFM.ruSberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB. По потреблению россияне обогнали американцев, которые могут осилить за год только 240 штук, и европейцев, которым хватает 210.
Читать в источнике
Оценить607
с чего всё началось
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц).РБКвчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей
Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 11:02
Политика
Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
RT на русском 05:36
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Ореанда-Новости 10:57
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Гаджеты
В Россию пришел дешевый «бабушкофон» Nokia. Он стоит 1800 рублей
Российская газета 07:34
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Политика
Депутат спросил у «Яндекса» о рисках иностранного вмешательства в работу
Парламентарий и автор законопроекта «о значимых сайтах» Антон Горелкин попросил руководство крупнейших мобильных операторов и интернет-компаний оценить возможность дистанционного отключения используемого в работе зарубежного оборудования.
News.ru 08:18
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Происшествия
Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово»
Следствие просило суд избрать в отношении двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово Сергея Устинова и Дмитрия Смирнова меру пресечения в виде ареста, сообщает корреспондент РБК.
РБК 11:20
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Общество
Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей
Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.
Будущее России. Национальные проекты 08:43
Происшествия
Учительница умерла во время занятий в челябинской школе
Трагедия произошла в школе №39. Здесь накануне умерла учительница начальных классов во время занятий.
LentaChel.ru 03:55
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
RT на русском 09:53
Политика
Пушков оценил письмо Трампа Эрдогану
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал тон письма, которое президент США Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с началом военной операции Анкары в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:12
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Sport24.ru вчера в 15:38
Политика
Ушаков заявил о готовности России рассмотреть кандидатуру Салливана
17 октября в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру заместителя госсекретаря Салливана на пост нового главы диппредставительства США в России.
RT на русском 10:50
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Авто
Названы регионы с самым высоким транспортным налогом
Самым высоким налогом отметились сразу 10 регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург (и их области), Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, а также республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.
Автоновости дня 09:37
Общество
России не хватает информации о космической погоде
Москва испытывает дефицит информации о космической погоде, которую получает с российских спутников, поэтому РФ вынуждена использовать зарубежные данные, в основном американские.
Политика Сегодня 04:24
Авто
Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра
Австралийская компания Race Cast Engineering подготовила новый двенадцатицилиндровый мотор объемом 9,5 литра для тюнинг-шоу SEMA.
Motor 09:25
Игры
The Outer Worlds получила релизный трейлер
Студия Obsidian Entertainment опубликовала релизный трейлер ролевой игры The Outer Worlds.
News.ru 09:40
Хоккей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец 10:58