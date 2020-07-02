Экономика
Капитал страныСбербанк РФ снизил ставки по вкладам в рублях
На сайте Сбербанка сказано, что кредитная организация приняла решение снизить ставки по рублевым вкладам. Так, у крупнейшего в России банка максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" опустилась до 3,86%, по вкладу "Пополняй" - 3,32%, по вкладу "Управляй" - 2,97%.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
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