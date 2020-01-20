В "Сбербанке"в свою очередь прокомментировали, что в конце 2019 года «ООО РИЦ-Ульяновск» в одностороннем порядке уведомил ПАО Сбербанк о приостановке действия договора по приёму платежей за услуги ЖКХ через сервисы Сбербанка.

«Сбербанк»: «РИЦ-Ульяновск» в одностороннем порядке сообщил о приостановке платежей за услуги ЖКХ через сервисы банка

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