Общество
Ulpressa«Сбербанк»: «РИЦ-Ульяновск» в одностороннем порядке сообщил о приостановке платежей за услуги ЖКХ через сервисы банка
В "Сбербанке"в свою очередь прокомментировали, что в конце 2019 года «ООО РИЦ-Ульяновск» в одностороннем порядке уведомил ПАО Сбербанк о приостановке действия договора по приёму платежей за услуги ЖКХ через сервисы Сбербанка.
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Космос
SpaceX испытает систему катапультирования экипажа корабля Crew Dragon
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
Интернет
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Футбол
Вернер хочет перейти в «Ливерпуль»
Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер хотел бы перейти в «Ливерпуль», сообщают немецкие СМИ.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Учитывая изменения, автолюбителям, купившим новую машину, согласно закону, теперь не дается 10 суток на то, чтобы получить госномера.
Происшествия
Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»
Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Политика
Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Происшествия
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка
По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
Экономика
Новым акционером ООО «Галактика» стала компания из Люксембурга
Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Футбол
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»
Общество
Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях
Верховный суд отклонил иск интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать незаконным совместный приказ ведомств, позволяющий блокировать в интернете материалы о наркопотребителях, передает ТАСС.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Общество
Эксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги
Ранее kp.ru сообщил, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Футбол
Венгер: «Арсенал» оставил свою душу на «Хайбери»
Политика
В Берлине признали Москву центром мировой политики
Ранее в Москве состоялись переговоры по Ливии, а накануне, 19 января, конференция по урегулированию в этой стране прошла в Берлине.