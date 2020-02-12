Экономика

МонаВистаМонаВистаСбербанк: Россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания и требовательнее к ассортименту и качеству продуктов питания. Об этом свидетельствует исследование индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова экспертами Сбербанка РФ, опубликованное на сайте банка.
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с чего всё началось
Доля россиян, не имеющих сбережений, в четвертом квартале 2019 года сократилась с 41% до 36%, сообщила
 пресс-служба Сбербанка по итогам обзора «Потребительский индекс Иванова».
Коммерсантъвчера в 06:09

Подробнее о событии

Часть россиян перестала экономить

Lenta.ruвчера в 06:17

Доля не имеющих сбережений россиян уменьшилась до 36%

Коммерсантъвчера в 06:09

«Потребительский индекс Иванова» стабильно рос на протяжении всего 2019 года

ПРАЙМвчера в 03:19

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

РБКвчера в 04:24

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

ТАССвчера в 04:11

Доля россиян без сбережений сократилась до исторического минимума

Forbesвчера в 04:02

Граждане России стали меньше экономить на продуктах

News.ruвчера в 04:35
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Общество

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru вчера в 15:25
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия

Российский тренер надругался над семилетней школьницей

По данным издания, тренер еще в ноябре 2019 года надругался над школьницей, затем это повторилась в декабре, январе и феврале.
Lenta.ru 05:52
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Гаджеты

Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К

Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
iXBT.com 06:16
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Авто

УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года

На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
МонаВиста вчера в 11:22
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

News.ru 06:34
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Газета.Ru 06:23
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Политика

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
ИА Крыминформ вчера в 07:16
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
Происшествия

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг подземных толчков залегал на глубине 142,6 км. 2 февраля землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
RT на русском 06:11
Происшествия

Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 05:45
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Политика

Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
ГЛАС.RU 02:19
Здоровье

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер ждет первого ребенка

Актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас ждут своего первого ребенка, сообщают американские СМИ.
iReactor 05:02
Общество

Госдума не стала запрещать новое повышение пенсионного возраста

Проект, запрещающий увеличение пенсионного возраста, был отклонён в первом чтении Документ, предполагающий мораторий до января 2030 года на увеличение возраста, дающего право гражданам на страховую пенсию по старости, был предложен на рассмотрение Думы РФ депутатами от партий КПРФ и "Справедливая Россия".
Деловое.ТВ 11 февраля в 11:49
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