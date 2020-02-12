с чего всё началось

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания и требовательнее к ассортименту и качеству продуктов питания. Об этом свидетельствует исследование индекса потребительской уверенности россиян, так называемого индекса Иванова экспертами Сбербанка РФ, опубликованное на сайте банка.

Сбербанк: Россияне стали меньше экономить на продуктах

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