Экономика
КоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Гаджеты
Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090
NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
Экономика
Транспорт, связь, торговля и промышленность: экономика Приморья растёт и развивается
В целом же, экономика края продемонстрировала тенденцию к росту.
Восток-Медиа 20:46
Здоровье
Во Владивостоке бизнес вкладывает средства в благоустройство медучреждений
Сегодня во Владивостоке реализуется много программ по благоустройству территорий: федеральных, региональных и муниципальных.
Владивосток-Новости 03:35
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском 12:01
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.
RT на русском 08:25
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод экранизации The Last of Us
Афиша Daily вчера в 11:05
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Общество
Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания полицейскими, похоронили в Хьюстоне, передает Reuters.
Коммерсантъ 20:37
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Здоровье
За неделю число пневмоний в регионе выросло на 11%
Заболеваемость пневмонией в регионе продолжает расти. За неделю она увеличилась на 11%.
Ивтелерадио вчера в 06:08
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Авто
Летом три нововведения затронут автомобилистов России
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40