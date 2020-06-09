Экономика
КоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк выбыли из рейтинга Forbes по удобству
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