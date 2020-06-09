Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Коммерсантъ12:17

Четыре крупнейших российских госбанка выбыли из рейтинга Forbes по удобству

Дождь10:37

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк выбыли из рейтинга Forbes по удобству

Ведомости11:04

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

РБК11:05

Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes

ТАСС10:01

Forbes назвал 15 лучших российских банков по версии клиентов

БИЗНЕС Online07:43

15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes

Forbes06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Футбол

РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона

Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.
Советский спорт 12:06
Происшествия

Михаила Ефремова отправили под домашний арест

РИАМО 14:40
1K
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

ИнфоСМИ 06:52
3,8K
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
21
Общество

На Петербург обрушился град размером с яйцо

Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
37
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
7
Здоровье

Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»

Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений.
Четвертая Власть вчера в 05:27
24
Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
34
Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
2
Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
8
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
469
Общество

В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Актуальные Новости 11:04
4
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
29
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
35
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
99
Политика

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Rambler News Service 14:09
28
Происшествия

В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста

Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
6
Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
1
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
87
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
104
Политика

«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы

Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
32
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
28
Авто

Новый Opel Mokka показали на тизере

Компания Vauxhall, которая в РФ знакома по названию Opel, представила первый эскиз своего обновленного кроссовера Mokka, о чем сообщает издание speedme.ru.
32CARS.ru 06:40
3
Хоккей

«Трактор» заключил контракт с защитником «Баффало» Пилутом

REGNUM 12:13
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
407
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
654
Как работают Яндекс.Новости?
Главное