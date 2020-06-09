Экономика
КоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
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Футбол
РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона
Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.
Советский спорт 12:06
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Общество
На Петербург обрушился град размером с яйцо
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Здоровье
Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»
Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений.
Четвертая Власть вчера в 05:27
Происшествия
Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы
Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет.
Телеканал 360° 07:59
Политика
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг
Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
ТАСС 13:34
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Актуальные Новости 11:04
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Политика
США разработают программу строительства ледоколов для Арктики
Rambler News Service 14:09
Происшествия
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Игры
«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов
Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Политика
«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы
Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Авто
Новый Opel Mokka показали на тизере
Компания Vauxhall, которая в РФ знакома по названию Opel, представила первый эскиз своего обновленного кроссовера Mokka, о чем сообщает издание speedme.ru.
32CARS.ru 06:40
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23