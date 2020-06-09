Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.

Футбол РФС утвердил даты начала и завершения следующего сезона Официальный сайт РФС опубликовал решение исполкома Российского футбольного союза по поводу дат следующего сезона.

Общество На Петербург обрушился град размером с яйцо Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий. 37

Наука Археологи нашли предшественника Великой китайской стены Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой. 7

Здоровье Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается» Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений. 24

Политика Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом". 2

Общество В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 29

Происшествия В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. 6

Здоровье Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.

Игры «Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.

Здоровье В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. 87

Политика «Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии. 32

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Авто Новый Opel Mokka показали на тизере Компания Vauxhall, которая в РФ знакома по названию Opel, представила первый эскиз своего обновленного кроссовера Mokka, о чем сообщает издание speedme.ru. 3

Армия и оружие На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1» За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники. 407