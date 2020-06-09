Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Коммерсантъ12:17

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

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Forbes назвал 15 лучших российских банков по версии клиентов

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15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes

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