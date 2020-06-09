Экономика
КоммерсантъСбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Также список покинул занимающий шестое место по размеру активов Россельхозбанк.
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Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Актуальные Новости 11:04
Происшествия
После пожара в петербургской больнице производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Neva.Today 12:30
Наука
Учеными Южной Кореи создана роботизированная копия рогатого жука
Во время нового научного проекта южнокорейские инженеры создали летающего робота, вдохновившись рогатым жуком Allomyrina dichotoma.
МедиаПоток 01:45
Футбол
«Рубин» подписал контракт с защитником Михаилом Меркуловым
Казанский «Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим защитником ФК «Урал» Михаилом Меркуловым.
Татар-информ 09:05
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Здоровье
Три отделения больницы им. Фишера по-прежнему закрыты на прием
Напомним, что в конце мая сообщалось, что после карантина в больнице Фишера открыли отделение гнойной хирургии.
Блокнот Волжский 05:42
Политика
Песков: большинство россиян поддерживает поправки к Конституции России
Превалирующее большинство граждан Российской Федерации поддерживают поправки к Конституции страны, общенациональное голосование по которым намечено на 1 июля.
Городовой вчера в 08:33
Авто
Skoda представила новый Skoda Rapid Hockey Edition в России
Дилерские центры чешского бренда в России принимают заказы на обновленный автомобиль Skoda Rapid, который теперь доступен местным автолюбителям в модификации Hockey Edition.
Car.ru 05:26
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Газета.Ru 13:36
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
Происшествия
В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла»
В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.
Инфо24 вчера в 04:13
Наука
Археологи смогли изучить древнеримский город без раскопок
Группа ученых смогла составить полную карту города, исследовать его планировку и получить общие сведения о времени создания тех или иных построек.
ИА Красная Весна 12:45
Общество
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Армия и оружие
В России планируют создать танк на колесах
Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com 11:54
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Космос
В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре
Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
Популярная механика 08:44