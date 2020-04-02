Коронавирус

Дни24Дни24Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги

Уровень спроса на операции с рублевыми банкнотами и другими валютам на текущий момент находится на рекордно низком уровне. Как отмечают в крупнейшем российском банке, в первой половине нынешней недели объемы снятия наличных средств жителями страны сократились на 70% в филиалах и на 28% в банкоматах.
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с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

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Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

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Известия02:26

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Коммерсантъ03:19

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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