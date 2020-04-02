Коронавирус
Дни24Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги
Уровень спроса на операции с рублевыми банкнотами и другими валютам на текущий момент находится на рекордно низком уровне. Как отмечают в крупнейшем российском банке, в первой половине нынешней недели объемы снятия наличных средств жителями страны сократились на 70% в филиалах и на 28% в банкоматах.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.