Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

Уровень спроса на операции с рублевыми банкнотами и другими валютам на текущий момент находится на рекордно низком уровне. Как отмечают в крупнейшем российском банке, в первой половине нынешней недели объемы снятия наличных средств жителями страны сократились на 70% в филиалах и на 28% в банкоматах.

Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги

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