В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.

с чего всё началось

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка. Сейчас проект тестируют в закрытом режиме в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-сити» (башня «Федерация»).

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов

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