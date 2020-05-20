Общество
ВедомостиСбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка. Сейчас проект тестируют в закрытом режиме в «Азбуке вкуса» в деловом центре «Москва-сити» (башня «Федерация»).
Читать в источнике
Оценить393
с чего всё началось
В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Известный американский рестлер пропал без вести в океане
Вести.Ru вчера в 07:50
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Игры
Ремастер Mafia II и переиздание Mafia III поступили в продажу
CyberSport.ru вчера в 14:26
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле
Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.
News.ru 07:00
Здоровье
Пациентов кладут в коридорах новосибирской больницы для коронавируса
В новосибирской ГКБ №11 часть пациентов лежат в коридорах, следует из видео, опубликованного председателем первичной организации профсоюза «Действие» на городской станции скорой помощи Сергеем Комлевым.
Тайга.инфо 06:38
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Авто
Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие
В США выразили беспокойство беспилотным режимом Су-57
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Здоровье
«Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах российских медиков
Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.
Дождь 10:34
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Кино
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
КиноПоиск 04:01
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Политика
Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану
«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.
RT на русском 11:22
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Здоровье
БСМП планируют закрыть на приём больных
БСМП планируют закрыть на приём больных либо перевести в режим работы обсерватора.
Клопс 10:39
Общество
Греция c 15 июня откроет туристический сезон
Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
REGNUM 11:45
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07