Сбербанк аккредитовал по ипотеке готовый комплекс «Маршал» от компании Л1 в Калининском районе. Кредитная ставка начинается от 9,3% годовых; размер минимального взноса – 20% от стоимости квартиры.

Сбербанк аккредитовал по ипотеке готовый комплекс «Маршал» от компании Л1 в Калининском районе

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