Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

REGNUM03:31

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Ведомости05:13

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ03:39

Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК08:01

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы03:04

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС02:42

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас01:38
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Какой ущерб может нанести коронавирус в стране со слабой системой здравоохранения — неизвестно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 30 января в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай, сообщает пресс-служба ВОЗ.
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У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
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Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 213

От коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
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«Барселона» объявила о приобретении форварда «Браги»

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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

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В 2017-м больше половины россиян считали себя счастливыми людьми (55%), при этом индекс счастья в стране превышал среднемировой.
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