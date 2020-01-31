Экономика
ВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Какой ущерб может нанести коронавирус в стране со слабой системой здравоохранения — неизвестно, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 30 января в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай, сообщает пресс-служба ВОЗ.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Здоровье
Все школы в Самарской области закрывают на недельный карантин
Все школы Самарской области закрывают на карантин с 3 по 8 февраля 2020 года.
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Космос
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите
Грузовой космический корабль Cygnus в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС), официально завершив миссию по доставке груза на станцию.
Энергетика
Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 213
От коронавируса в Китае погибли уже 213 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении форварда «Браги»
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии
Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Футбол
Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды валлийского форварда Гарета Бэйла.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
Путин обсудил с Меркель «сделку века», Ливию и Украину
Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель американскую «сделку века» по разрешению ближневосточного конфликта и решения конференции по Ливии.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Общество
Индекс счастья россиян упал до минимума за семь лет
В 2017-м больше половины россиян считали себя счастливыми людьми (55%), при этом индекс счастья в стране превышал среднемировой.