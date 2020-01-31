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Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

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Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

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Происшествия В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.

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