Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК08:01

Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

REGNUM03:31

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ03:39

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Ведомости05:13

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы03:04

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС02:42

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас01:38
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В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
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Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».
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Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета 07:50
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
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Общество

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
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Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
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Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Lenta.ru 18:00
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

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Экономика

Назван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.
Росбалт 29 января в 07:00
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

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Почему океаны Земли не замерзли при молодом Солнце

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