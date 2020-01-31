Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

Здоровье Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.

Происшествия Шакро молодому добавили генерала Еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евменов признал, что атака на Азизбекяна была осуществлена «вором в законе» Шакро и «неустановленными лицами, в том числе — сотрудниками правоохранительных органов».

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Общество ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании» "Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.

Здоровье В правительстве Тюменской области обсуждают ситуацию с коронавирусом Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Общество Первый случай коронавируса подтвержден в Испании В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.

Политика Великобритания вышла из Евросоюза Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Экономика Назван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.