Экономика
ВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону.
Политика
СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку воссоединения Крыма с Россией.
Хоккей
Мичков дважды забил «лакросс» в матче юниорской лиги
Матвей Мичков отличился в матче между двумя юниорскими командами из Ярославля: «Локомотив» и «Локомотив-2004».
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии
Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» арендовал Живковича
«Шеффилд Юнайтед» пополнился голландским форвардом Рихайро Живковичем, сообщается на официальном сайте клуба.
Космос
У России появится программа исследования Венеры
Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Общество
В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Гаджеты
MIUI 11 на базе Android 10 слишком быстро разряжает Xiaomi Mi 9T
Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9T жалуются на то, что после установки обновления MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 аккумуляторы гаджетов стали разряжаться гораздо быстрее.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Политика
Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии
В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Футбол
Тренер «Локомотива» Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Ведущий полузащитник футбольной сборной России и московского "Локомотива" Алексей Миранчук мог оказаться во второй половине сезона в итальянском "Милане", который был готов арендовать хавбека с право выкупа.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Farming Simulator 19
Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Farming Simulator 19, которая представляет собой симулятор фермерского хозяйства.
Авто
Кроссовер Kia Sportage обзавелся сервисами «Яндекса»
Как отмечает портал «Автоновости дня», опираясь на пресс-центр корейского бренда, информационно-развлекательный комплекс с экраном на 8 дюймов в комплектациях Luxe Plus, Prestige, GT Line и Premium теперь обладает предустановленным «Яндекс.Навигатором» (может функционировать в оффлайн и онлайн режимах) и голосовым помощником «Алиса».
Музыка
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Наука