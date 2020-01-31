Экономика
ВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
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Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
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Общество
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Общество
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Футбол
СМИ: «Крылья Советов» близки к приобретению футболиста «Гамбурга» Пападопулоса
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