Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании. По оценкам проекта Сбербанка "Сберданные", в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК08:01

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС02:42

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ03:39

Безналичные траты жителей России превысили наличные расходы — Сбербанк

REGNUM03:31

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы03:04

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Ведомости05:13

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

REGNUM 13:17
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Футбол

Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
RT на русском 11:22
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 29 января в 09:22
Происшествия

Обрушение СКК в Петербурге назвали запланированным

При демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" было запланировано обрушение.
Life.ru 10:57
Политика

The American Conservative (США): как лучше поступить с Украиной? Уйти оттуда (The American Conservative)

Сегодня речь идет о какой-то невнятной борьбе самовластия с демократией, в которой "Украина является линией фронта", как выразился недавно на страницах "Нью-Йорк Таймс" бывший посол США в этой стране Уильям Тейлор (William Taylor).
ИноСМИ 06:49
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Футбол

«Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»

Московский «Локомотив» отказался отдавать полузащитника Алексея Миранчука в «Милан», утверждает «Спорт-Экспресс».
LiveSport.ru 07:50
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Происшествия

Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Интерфакс 06:55
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ 03:18
Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Автоновости дня вчера в 22:30
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Футбол

«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса

Газета.Ru 13:15
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Армия и оружие

Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара «достать» турецкие корабли

Российская газета вчера в 06:05
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Армия и оружие

Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Военное дело 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное